نادي ليفربول يعود إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم

عاد نادي ليفربول إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الرابعة من البريميرليغ.

حيث سجل ثلاثية ليفربول كل من كريس وود لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه، والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وحافظ ليفربول بهذا الفوز على العلامة الكاملة في المسابقة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الوصيف، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط.

