استطاع يوفنتوس تحقيق فوز مثير على ضيفه نابولي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث سجل أهداف “السيدة العجوز” كل من البرازيلي دانيلو لويز، والأرجنتيني غونزالو هيغواين، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه فيما أحرز أهداف نابولي، اليوناني كوستاس مانولاس، والمكسيكي هيرفينج لوزانو وجيوفاني دي لورينزو.

ورفع يوفنتوس بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما توقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.

The post اليوفي يُحقق فوز مثير على نابولي ويرفع رصيده إلى 6 نقاط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا