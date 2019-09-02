اخبار الرياضة

ديربي شمال لندن يفي بالوعود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خطف أرسنال تعادلا مثيرا أمام جاره وغريمه توتنهام بهدفين لمثلهما في قمة الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح الدنماركي كريستيان إيركسن أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، ليعزز المهاجم هاري كيف من تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعين من علامة الجزاء، وقلص أرسنال الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق مهاجمه ألكسندر لاكازيت، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الحادية والسبعين عدل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ النتيجة للغانارز بعدما حول تمرير لاعب الوسط غيندوزي .

ليرفع المدفعجية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس متقدما بفارق نقطتين عن السبيرز صاحب المركز التاسع .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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