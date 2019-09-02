ديربي شمال لندن يفي بالوعود

خطف أرسنال تعادلا مثيرا أمام جاره وغريمه توتنهام بهدفين لمثلهما في قمة الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح الدنماركي كريستيان إيركسن أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، ليعزز المهاجم هاري كيف من تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعين من علامة الجزاء، وقلص أرسنال الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق مهاجمه ألكسندر لاكازيت، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الحادية والسبعين عدل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ النتيجة للغانارز بعدما حول تمرير لاعب الوسط غيندوزي .

ليرفع المدفعجية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس متقدما بفارق نقطتين عن السبيرز صاحب المركز التاسع .

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