اخبار الرياضة

لورينتي يعود إلى إيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد نابولي الإيطالي صباح اليوم مع المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير .

ولم يكشف النادي الإيطالي عن قيمة العقد بين الطرفين، حيث ظهر اللاعب في صورة لحظة توقيعه على عقد الانتقال وضعها رئيسه أوريليو دي لورينتس بحسابه على تويتر>

ويبلغ المهاجم الإسباني من العمر 34 عاما ، حيث خاض تجربة سابقة في إيطاليا رفقة يوفنتوس بين عامي 2013 و2015، ليصبح فريق الجنوب الإيطالي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي لديه العديد من الخيارات الهجومية مع البولندي ميليك والإسباني كاليخون والإيطالي إينسيني والبلجيكي ميرتينز إضافة إلى الوافد الجديد المكسيكي لوزانو .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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