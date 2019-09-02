لورينتي يعود إلى إيطاليا

تعاقد نابولي الإيطالي صباح اليوم مع المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير .

ولم يكشف النادي الإيطالي عن قيمة العقد بين الطرفين، حيث ظهر اللاعب في صورة لحظة توقيعه على عقد الانتقال وضعها رئيسه أوريليو دي لورينتس بحسابه على تويتر>

ويبلغ المهاجم الإسباني من العمر 34 عاما ، حيث خاض تجربة سابقة في إيطاليا رفقة يوفنتوس بين عامي 2013 و2015، ليصبح فريق الجنوب الإيطالي بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي لديه العديد من الخيارات الهجومية مع البولندي ميليك والإسباني كاليخون والإيطالي إينسيني والبلجيكي ميرتينز إضافة إلى الوافد الجديد المكسيكي لوزانو .

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