إيكاردي يقترب مغادرة النيراتزوري

اقترب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من مغادرة فريقه إنتر ميلانو والتحول إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية فإن وكيلة اللاعب وزوجته واندا نارا اجتمعتا مع وسطاء من النادي الباريسي ليلة البارحة بشأن انتقال إيكاردي للنادي الفرنسي ، وأوضحت التقارير أن إنتر ميلانو سيجدد عقد اللاعب لمدة سنة إضافية، قبل أن يسمح له بالمغادرة والانتقال على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.

وكانت إدارة النيراتزوي قد أكدت في وقت سابق أن إيكاردي سيكون خارج حسابات الموسم الجديد والمدرب أنطونيو كونتي خصوصا بعدما تعاقد النادي مع المهاجم البلجيكي لوكاكو.

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