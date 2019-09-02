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“السوبر كلاسيكو” ينتهي بالتعادل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل بدون أهداف مباراة السوبر كلاسيكو والتي جمعت ريفر بليت وضيفه بوكا جونيورز على ملعب المونيمونتال ضمن المرحلة الخامسة من الدوري .

وسيطر أصحاب الأرض على أغلب مجريات المباراة حيث كانت لهم الخطورة في شوطي المباراة حيث أضاع كل من رافائيل سانتوس بوري ولوكاس براتو العديد من الفرص الخطيرة ، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .

وبهذا التعادل رفع بوكا جونيورز رصيده إلى 11 نقطة في المرتبة الثانية في جدول الترتيب خلف سان لورينزو المتصدر، فيما لايزال الريفر يواصل نزيف النقاط حيث تراجع للمرتبة العاشرة بـ 8 نقاط .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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