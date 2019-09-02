اختتام فعاليات رالي الهشم بدورته السادسة في زليتن

اختتم يوم السبت الموافق الـ31 من شهر أغسطس رالي الهشم بدورته السادسة، الذي انطلق مساء يوم الجمعة بشط الهشم زليتن ، وبمشاركة 40 متسابقاً حسب الشروط المعتمدة من 32 منظمة من مختلف مدن ليبيا.

هذا وتضمنت فعاليات المهرجان الذي يقام سنوياً العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية والترفيهية المتمثلة بالسباحة الحرة ، الجري، شد الحبل، السلة، إلى جانب الحدث الأبرز للمهرجان وهو سباق سيارات الدفع الرباعي بمختلف أنواعها.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية زليتن، شارك في تنظيم الرالي أغلب أندية زليتن الرياضية والبحرية والمنظمة الليبية للرحلات السياحية، إلى جانب مفوضية الكشاف والجهات الأمنية، وعدد من الشركات الراعية.

هذا وتم في نهاية السباق، تكريم الفائزين.

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