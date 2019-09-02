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المصراتي يتعرض للإصابة في الـ”دراجاو”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض المحترف الليبي المعتصم المصراتي لإصابة أثناء مباراة فريقه فيتوريا غيماريش وبورتو في المباراة التي جمعتهما ضمن الأسبوع الرابع من الدوري البرتغالي والتي أقيمت بملعب دراجاو.

وخرج المصراتي مصاباً في الدقيقة الـ35 من الشوط الأول عقب احتكاك على مستوى الساق بعدما بدأ المباراة بشكل أساسي .

وسيحدد فريق غيماريش حجم إصابة المحترف الليبي ومدة غيابه عن الملاعب لكن من المتوقع غياب اللاعب عن معكسر الفرسان التحضيري لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون حيث يتوقف ذلك على خضوع اللاعب للعلاج من أجل المشاركة في التدريبات بشكل منتظم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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