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دجوكوفيتش يودع ” فلاشينغ ميدوز”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة آخر بطولات الغراند سلام بعد انسحابه في مواجهة أمام السويسري ستان فافرينكا.

وتقدم فافرينكا في المجموعة الأولى بـ 6 أشواط مقابل 4، ليعود في المجموعة الثانية ويحسمها بصعوبة بـ7 أشواط مقابل 5، وفيما كانت المجموعة الثالثة تشير لتقدم اللاعب السويسري بشوطين لشوط واحد عانى دجوكوفيتش من آلام على مستوى الكتف الأيسر ما اضطره للانسحاب من المباراة ويودع حامل اللقب البطولة بسبب الإصابة.

ليضرب ستان فافرينكا موعداً مع الروسي دانيل ميدفيديف بعد فوزه على دومينيك كويبفر ليتواجها في ربع نهائي البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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