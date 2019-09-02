دجوكوفيتش يودع ” فلاشينغ ميدوز”

ودع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة آخر بطولات الغراند سلام بعد انسحابه في مواجهة أمام السويسري ستان فافرينكا.

وتقدم فافرينكا في المجموعة الأولى بـ 6 أشواط مقابل 4، ليعود في المجموعة الثانية ويحسمها بصعوبة بـ7 أشواط مقابل 5، وفيما كانت المجموعة الثالثة تشير لتقدم اللاعب السويسري بشوطين لشوط واحد عانى دجوكوفيتش من آلام على مستوى الكتف الأيسر ما اضطره للانسحاب من المباراة ويودع حامل اللقب البطولة بسبب الإصابة.

ليضرب ستان فافرينكا موعداً مع الروسي دانيل ميدفيديف بعد فوزه على دومينيك كويبفر ليتواجها في ربع نهائي البطولة.

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