مشاركة ليبية في مهرجان سوسة للشطرنج بتونس

افتتح بمدينة سوسة التونسية يوم أمس الأحد مهرجان مكة الدولي للشطرنج الذي يتواصل حتى التاسع من سبتمبر الجاري.

وتشهد نسخة هذا العام من المهرجان وجودا كبيرا للشطرنج الليبي من خلال مشاركة 31 لاعبا ولاعبة أبرزهم / أبوبكر العربي وهاشم النعمي وخالد جعفر وعمر سرتية وعلي الشعافي وخالد فرنكة ومصعب كعيم وعمر دربوك والطيب قشاش ورغد الفيتوري وسراب رجب.

ويشارك في المهرجان 236 شطرنجيا من الجنسين يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسيتشرف المهرجان بحضور الأسطورة الروسي “أناتولي كارابوف” بطل العالم للشطرنج خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين .

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