لوكاكو يقود الإنتر لاعتلاء الصدارة

واصل الإنتر نتائجة الإيجابية بعدما عاد بفوز صعب من ملعب سانت إيليا معقل كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام المرحلة الثانية.

وافتتح الأرجنتيني لوتارو ماتينيز أهداف المباراة من كرة رأسية في الدقيقة السابعة والعشرين، وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من تسجيل التعادل في الدقيقة الــ50 برأسية البرازيلي جواو بيدرو، إلا أن البلجيكي روميلو لوكاكو سجل هدف الفوز للنيراتزوري في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، قادت فريقه لاعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن كل من يوفنتوس وتورينو .

وشهدت المباراة مشاركة المدافع الأوروغواياني دييغو غودين للمرة الأولى مع فريقه في الدوري بعدما غاب عن الأسبوع الأول أمام ليتشي بداعي الإصابة، في حين تواجد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز في مقاعد الاحتياط بعد انضمامه الأيام الماضية من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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