طاقم تحكيم سنغالي لمواجهة الاتحاد بالكونفدرالية

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم سنغالي لمباراة الاتحاد وحسنية أغادير المغربي في ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأسندت لجنة التحكيم بالكاف إدارة المباراة للحكم داودا جوي ليكون الحكم الأول، فيما سيساعده الحكم الحاج عبد العزيز، والشيخ توري كمساعد ثاني، فيما سيكون الحكم الرابع أليون سو سنديجوي، من جانبه كلفت اللجنة التابعة للكاف للجزائري عمار بهلول ليكون مراقباً للمباراة .

وستلعب المباراة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الخامس عشر من الشهر الجاري من أجل ضمان تواجد مؤازرة لجمهور الاتحاد في البطولة الأفريقية .

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