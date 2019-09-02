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طاقم تحكيم سنغالي لمواجهة الاتحاد بالكونفدرالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم سنغالي لمباراة الاتحاد وحسنية أغادير المغربي في ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأسندت لجنة التحكيم بالكاف إدارة المباراة للحكم داودا جوي ليكون الحكم الأول، فيما سيساعده الحكم الحاج عبد العزيز، والشيخ توري كمساعد ثاني، فيما سيكون الحكم الرابع أليون سو سنديجوي، من جانبه كلفت اللجنة التابعة للكاف للجزائري عمار بهلول ليكون مراقباً للمباراة .

وستلعب المباراة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الخامس عشر من الشهر الجاري من أجل ضمان تواجد مؤازرة لجمهور الاتحاد في البطولة الأفريقية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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