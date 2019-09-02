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مساعٍ حثيثة لإقامة البطولة المحلية للكرة الحديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت المساعي الجدية لإقامة النسخة التاسعة من البطولة المحلية للكرة الحديدية والتي سيكون موعدها أكتوبر القادم .

وكما هو معتاد كل سنة سيختار الاتحاد الليبي للكرة الحديدية منطقة لإجراء البطولة حيث تقرر هذه المرة أن تكون من نصيب مدينة رقدالين وبتنظيم نادي الطلائع الذي استقبل وفد الاتحاد بكثير من الترحيب والمحبة.

وعقد الوفد القادم من الاتحاد وحسب برنامج الزيارة اجتماعا تشاوريا مع رئيس وأعضاء اللجنة بنادي الطلائع ومن ثم كانت هناك زيارة ميدانية لتفقد مكان البطولة والوقوف على الاحتياجات اللازمة والاتفاق على جل النقاط منها تشكيل بعض اللجان التي من دورها أن تسهل العمل لمثل هذا الحدث.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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