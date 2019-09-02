الغريفة تقيم تظاهرة رياضية لدعم أهالي مرزق

نظم نادي أسامة بالغريفة بطولة خيرية تحت شعار “كلنا مرزق” بمشاركة أربعة أندية رياضية من منطقة أوباري.

وتهدف التظاهرة لجمع تبرعات مالية للمساهمة في التخفيف من وطأة نزوح أهالي مرزق إثر ما تعرضوا له من تهجير.

وتبارت فرق نادي الوادي الأخضر والوفاء وأسامة والأمل فيما بينها بأربع مباريات وسط جمهور رياضي غفير وبعيدا عن أجواء الفوز والخسارة، حيث استمرت كل مباراة لمدة نصف ساعة، وكانت الساعتان كفيلتين بجمع مبالغ مالية علها تسهم في التخفيف من معاناة الأسر النازحة.

سعى القائمون على هذه المبادرة الإنسانية لمد يد العون والوقوف مع الأسر النازحة من مدينة مرزق بطريقتهم الخاصة، علاوة على أن الرياضة تعد ثقافة فهي تؤكد أهميتها الكبيرة في تعزيز أواصر التعايش السلمي والسلام بين الشعوب كافة وطالما جمعت ما فرقته السياسة في ليبيا قاطبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية