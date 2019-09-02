الأهلي بنغازي يلغي مباراته الودية أمام الصفاقسي التونسي

ألغى الأهلي بنغازي مباراته الودية أمام نظيره الصفافسي التونسي والتي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة استعدادا للبطولة العربية التي سيواجه ضمنها الفريق الليبي الإسماعيلي المصري.

ونقلت ريمسيا عبر موقعها تصريحا لمعتز بن عامر المدير الرياضي بالنادي أكد فيه خبر الإلغاء الذي جاء بطلب من فريق عاصمة الجنوب التونسي نظرا لالتزاماته في الدوري المحلي والكأس ببلده.

واقترحت إدارة النادي الصفافسي على الأهلي بنغازي الأبقاء على موعد اللقاء الودي والاستعانة بالفريق الثاني إلا أن هذا الأمر لم يتماشى مع برنامج الأهلي بنغازي ما أسفر عن تأجيل الودية لتاريخ لاحق.

ويستعد الجزارة لمواجهة الدروايش المصرية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية الأبطال حيث سيكون الذهاب في مصر يوم 13 سبتمبر المقبل بينما ستجرى مباراة الإياب في تونس يوم 27 من الشهر ذاته.

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