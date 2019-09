غاريث بيل يُنقذ ريال مدريد من خسارة قاسية أمام مُضيفه فياريال

انتهت مواجهة ريال مدريد ومضيفه فياريال بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ12 عن طريق جيرارد مورينو، وعادل الويلزي غاريث بيل النتيجة للريال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول

وعاد فياريال وتقدم بالنتيجة بهدف ثان عن طريق موي غوميز، قبل أن يتألق بيل مرة أخرى ويسجل هدف التعادل.

هذا وتعرض نجم اللقاء بيل للطرد في الثواني الأخيرة من المباراة لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 5 نقاط في المركز الخامس، ورفع فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

