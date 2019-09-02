بيل ينقذ الريال والأتليتيكو يواصل الزحف

تقرير

دارت عجلة الليغا لكنها بدت بطيئة بالنسبة لأساطيرها وسريعة سهلة بالنسبة لأندية أخرى وجاءت الجولة الثالثة محبطة لريال مدريد بينما واصل الأتليتيكو التقدم دون تعثر.

أولى مباريات الجولة جمعت بين أتليتيكو مدريد الذي استضاف إيبار في الميترو بوليتانو واستطاع هذا الأخير أن يصعد النسق منذ البداية ويهز شباك صاحب الدار منذ الدقيقة السابعة برأسية من شارليز ومرت الدقائق دون إجابة من أبناء سيميوني ما سمح للخصم أن يثني نتيجته قبل انتصاف الشوط الأول بتسديدة من أنايتس اربيليا، لكن الرد هذه المرة جاء سريعا وقلص جواو فيلكس الفارق بهدف في الدقيقة الــــــ27 ثم في الشوط الثاني عدل فيتولو النتيجة وأكمل بارتي المهمة بالهدف الثالث في آخر الأنفاس ليعود الأتليتي من بعيد ويظفر بفوزه الثالث.

وجمعت المباراة الثانية جريح الموسم الماضي ريال مدريد ومستضيفه فياريال الذي بدأ بقوة عبر جيرار مورينو وهدف أول في الدقيقة الحادية عشرة وعانى الضيف كثيرا إلى أن اهتدى غاريث بيل لطريق الشباك في الوقت بدل الضائع من الفترة الأولى وسجل التعادل

وفي الشوط الثاني عاد فياريال وأمسك بزمام الأمور مرة أخرى وفي الدقيقة الرابعة بعد السبعين أحيا موي غوميز الأمل وثنى حصيلة فريقه لكن الويلزي رفض الهزيمة مرة أخرى وسدد بيل مرة أخرى قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي وعادل النتيجة لينقذ الملكي من هزيمة كانت مؤكدة

وقد كانت الجولة بمثابة الوصفة المثالية لسيميوني بينما استمر زيدان في التعثر في ظل بداية كارثية أيضا لبرشلونة .. موسم يبشر بمفاجآت عديدة في انتظار ما ستؤول الأمور إليه.

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