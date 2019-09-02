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المصراتي يغيب عن المنتخب بداعي الإصابة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض المحترف الليبي في نادي غيتوريا غيماريش البرتغالي المعتصم المصراتي إلى إصابة ستبعده عن معسكر المنتخب الوطني الذي تستضيفه المغرب استعدادا لمواجهات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين وتصفيات الكان التي ستنطلق شهر نوفمبر القادم.

وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فقد قامت إدارة المنتخب بالتواصل مع اللاعب وتعرفت على التقرير الطبي حيث سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين قبل أن يعود مجددا.

ويعد المصراتي من ركائز المنتخب الوطني في خط الوسط في السنوات الماضية لما يمتلك من قتالية داخل الملعب وذكاء في تطبيق خطط المدربينص

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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