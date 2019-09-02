المصراتي يغيب عن المنتخب بداعي الإصابة

تعرض المحترف الليبي في نادي غيتوريا غيماريش البرتغالي المعتصم المصراتي إلى إصابة ستبعده عن معسكر المنتخب الوطني الذي تستضيفه المغرب استعدادا لمواجهات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين وتصفيات الكان التي ستنطلق شهر نوفمبر القادم.

وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك فقد قامت إدارة المنتخب بالتواصل مع اللاعب وتعرفت على التقرير الطبي حيث سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين قبل أن يعود مجددا.

ويعد المصراتي من ركائز المنتخب الوطني في خط الوسط في السنوات الماضية لما يمتلك من قتالية داخل الملعب وذكاء في تطبيق خطط المدربينص

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