اختتام اجتماعات اتحاد السلة الدولي بمشاركة ليبية

شارك الاتحاد الليبي لكرة السلة في اجتماعات الاتحاد الدولي التي استضافتها الصين على هامش بطولة كأس العالم.

وتواجد خلال هذا الاجتماع 157 اتحادا من أصل 160 من بينهم ليبيا التي مثلها رئيس اتحادها فؤاد برغش والأمين العام جمال مفتاح.

والتقى برغش ومفتاح برئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة الجديد هامان نيانق وتم تباحث العديد من الأمور من بينها الدعم وتطوير اللعبة وتأهيل الكوادر الليبية.

وفي لقاء سابق لرئيس اتحاد كرة السلة الليبي فؤاد برش مع 218 أوضح أن كرة السلة المحلية تعاني من قلة الاهتمام في الحصول على الدعم وغيرها من العقبات.

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