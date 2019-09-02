اللافي في طريقه للالتحاق بالمنتخب

يطير اللاعب الدولي مؤيد اللافي باتجاه العاصمة المغربية الرباط للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الذي يقيم معسكرا هناك استعدادا لاستحقاق تصفيات الشان والكان الذي سيكون في منتصف نوفمبر القادم.

ويغيب الثنائي المحترف الآخر المعتصم المصراتي وأحمد بن علي عن هذا المعسكر لأسباب مختلفة إضافة لمهاجم النصر معتز المهدي الذي تعرض للإصابة في معسكر فريقه في العاصمة المصرية القاهرة الذي يسبق مواجهة الرجاء المغربي.

وتألق اللافي مؤخرا رفقة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة سونديب من النيجر التي انتهت لمصلحة فريقه بـ3-1 لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا

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