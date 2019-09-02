دارميان ينتقل إلى بارما

انتقل لاعب مانشستر يونايتد الإيطالي ماتيو دارميان إلى بارما لأربع سنوات بعد تجربة لم تتكلل بالنجاح رفقة الشياطين الحمر.

ويبلغ دارميان من العمر 29 عاما ولعب رفقة مانشستر يونايتد الموسم الماضي سبع مباريات فقط ولم يشارك ضمن تشكيلة النرويجي سولشيار هذا الموسم في أي مباراة.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فإن اليونايتد سيتحصل على 1.5 مليون يورو فقط مقابل انتقال اللاعب إلى بارما الإيطالي.

وتعد هذه الصفقة الرابعة من مانشستر يونايتد إلى الدوري الإيطالي بعد رحيل الثنائي لوكاكو وسانشيز إلى الإنتر إضافة للمدافع سمولينغ الذي انضم إلى روما بنظام الإعارة.

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