إدارة الأهلي بنغازي تنهي قضية قمامدية

أنهت إدارة الأهلي بنغازي قضية اللاعب السابق للفريق هيكل قمامدية بعدما قدمت الاستئناف ضد الحكم الصادر من الفيفا بواسطة محامي النادي طارق العلايمي.

وتقدر قيمة المستحقات المالية المتراكمة على النادي منذ عام 2010 بحوالي 69 ألف دولار وفي حال لم تسدد الإدارة هذا الرقم فإنها ستحرم من إبرام التعاقدات قبل السادس من شهر سبتمبر، لكنها وبحسب الصفحة الرسمية نجحت في تسوية الملف مع اللاعب التونسي بالتراضي.

وكان رئيس الأهلي بنغازي خالد السعيطي في لقاء سابق مع 218 قد وعد بإنهاء مشكلة اللاعب التونسي هيكل قمامدية.

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