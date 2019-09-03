لجنة كرة الطائرة الشاطئية تجري قرعة انطلاق البطولة على شاطئ جليانة

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال) – أجرت لجنة كرة الطائرة الشاطئية، أمس الاثنين قرعة انطلاق بطولة كرة الطائرة، في مصيف اشبيليا في بنغازي.

وقال رئيس لجنة الكرة الشاطئية السيد “ابولبابة الخبيري” لوكالة الأنباء الليبية: أن اللجنة قامت، أمس الاثنين بالإشراف على القرعة، وإن اليوم الثلاثاء سيكون أول يوم في انطلاق البطولة الشاطئية ببنغازي.

وأضاف الخبيري إنه تم خلال القرعة تحديد مراكز الفرق الأول والثاني والثالث كما تم أيضاً تحديد المركز السداسي للفرق المشاركة بالبطولة الشاطئية.

ووصف الخبيري الموسم الرياضي لهذا العام بالجيد مؤكداً على إن الإقبال على المشاركة في الكرة الشاطئية كان كبير جداً مضيفاً أن السداسي شهد مستوى ممتاز من قبل الفرق الشاطئية المشاركة بالبطولة.

وأكد الخبيري إن اللجنة استقبلت في بداية البطولة عدد من الفرق الراغبة في المشاركة، معرباً عن أسفه لعدم تمكن بعض الفرق من المشاركة في البطولة بسبب تأخرها عن الموعد النهائي والمحدد من قبل اللجنة.

وفي الختام دعا الخبيري الإتحاد العام للكرة باحتواء بطولة الكرة الشاطئية في بنغازي وإدخالها ضمن النشاطات الرياضية التي يرعاها الإتحاد العام، مشيراً إلى أن البطولة أقيمت بالمجهودات الذاتية من قبل اللجنة والرياضيين وإن البطولة تحتاج إلى دعم أكبر وتنظيم على مستوى أعلى. (وال – بنغازي) ع م / رس

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