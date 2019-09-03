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النصر يخسر وديا أمام اليرموك الكويتي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسر النصر نتيجة لقائه الودي أمام اليرموك الكويتي بهدفين دون رد بملعب 6 اكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة ضمن استعداداته لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي لحساب الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وكان هذا الاختبار الودي هو الأول للفريق بعد تأهله على حساب تيمبي موكاف من إفريقيا الوسطى لحساب تمهيدي البطولة بهدفين دون مقابل.

ولم يحضر مهاجم النصر معتز المهدي هذا اللقاء بداعي الإصابة، بينما شاركت بقية الأسماء في هذا الاختبار الودي أمام الفريق الكويتي الذي يقيم معسكرا تحضيريا في العاصمة المصرية القاهرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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