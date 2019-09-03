المحترفون يلتحقون تباعاً بتشكيلة المنتخب الوطني

بدأت الأسماء المحترفة التي ستمثل المنتخب الوطني في معسكره الذي يقيمه بالمغرب بالوصول إلى هناك استعدادا لبدء التحضيرات الجدية حيث من المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبي النيجر وبوركينا فاسو.

فبعد السلتو ومهند ايتو أتى الدور أولا على الثنائي الليبي في الدوري المصري مفتاح طقطق ومحمد الترهوني، بينما انتظر صالح الطاهر الفرسان في المغرب حيث يمثل في الفترة الحالية ألوان فريق اتحاد طنجة المغربي وتوجه مؤيد اللافي في رحلة من الجزائر إلى المغرب ليعزز صفوف المنتخب الوطني.

سعد جبارة مدافع النصر بدوره لبى النداء في انتظار اكتمال التشكيلة في معسكر يتسم بالتعتيم الإعلامي في غياب دور المرافق الإعلامي وتخبط كبير لعدم رغبة المنتخبات في توضيح مايحدث داخل أروقة المنتخب.

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