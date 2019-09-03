تعيين الجزائري بوكواسة حكماً لمواجهة النصر والرجاء

كلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة لإدارة اللقاء المرتقب بين فريق النصر وضيفه فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضمن ذهاب الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام في الـ15 من سبتمبر الجاري بملعب (بترو سبورت) بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان النصر قد خاض يوم أمس الاثنين مباراة ودية أمام فريق اليرموك الكويتي بمعسكره الخارجي بمصر انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

وخاض النصر المباراة في غياب لاعبيه، فتحي الطلحي، ربيع اللافي، أسامة البدوي، معتز المهدي، وخالد مجدي، وذلك لإراحتهم من إصابات خفيفة بينما غاب أيضاً سعد جبارة لالتحاقه بمعسكر المنتخب الوطني بالمغرب.

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