رونالدو “لاعب العام” بالبرتغال للمرة العاشرة

توج نجم يوفنتوس الإيطالي كرستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في البرتغال لعام 2019 في الحفل السنوي الذي ينظم من قبل الاتحاد البرتغالي ونقابة اللاعبين المحترفين من كل عام.

وتحصل كرستيانو على الجائزة بعدما ساهم بشكل كبير بتتويج منتخب بلاده بالنسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية إضافة إلى حصده جائزة أفضل لاعب في موسمه الأول بالدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس عقب تحقيقه للدوري.

وشهد الحفل وجود عدد من النجوم بالدوري البرتغالي أبرزهم الحارس المخضرم إيكر كاسياس والمدافع البرازيلي لريال مدريد حاليا وبورتو في الموسم الماضي إيدير ميليتاو، فضلاً عن وجود لاعب أتلتيكو مدريد جواو فيليكس المنتقل من بنفيكا في بداية الموسم الحالي.

وتفوق الدون على كل من منافسيه الأربعة جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد وبرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إضافة إلى روبن نيفيس لاعب وولفرهامبتون وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتينغ لشبونة.

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