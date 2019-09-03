مسلسل “إيكاردي” ينتهي باليوم الأخير للميركاتو

جذبت صفقات الساعات الأخيرة أنظار متابعي الميركاتو هذا الموسم، فالسوق الكروية في الدوريات الخمس الكبرى شهدت انتقالات في أغلب الأندية .

وكانت الصفقة الأبرز بعدما حط الأرجنتيني ماورو إيكاردي الرحال ليخوض تجربة جديدة خارج أسوار الملاعب الإيطالية وتحديدا مع بطل فرنسا، فالتجربة الجديدة بملعب حديقة الأمراء قد تكون فارقة في مسيرة اللاعب، بعد مسلسل طويل بينه وبين فريقه السابق إنتر ميلانو ليغادر جوزيبي مياتزا على شكل إعارة مع أحقية الشراء .

ولم ينه سان جيرمان تعاقداته بضم إيكاردي فقط لكنه استجلب الحارس كيلور نافاس من ريال مدريد الذي جاء إلى باريس تاركا الحارس أريولا يطير إلى سانتياغو برنابيو، ليجلب الحارس الكوستاريكي حقائبه لعاصمة الأنوار ويترك مرحلة الميرينغي خلف ظهره بعد مواسم شهدت تتويجات عدة .

أما الميلان فاستنجد بالمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش على سبيل الإعارة لمدة موسمين في صفقة تبادلية مع البرتغالي أندريه سيلفا المنتقل إلى آينتراخت فرانكفورت، ريبيتش يأمل أن يقدم الإضافة في السان سيرو بعدما خاض أكثر من مائة مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة وعشرين هدفا .

الميركاتو الإيطالي لم يتوقف في العاصمة روما فالذئاب جددوا الدماء بصفقتين في اليوم الأخير لسوق الانتقالات، فعقد الإعارة كان لزاما للتعاقد مع لاعب وسط أرسنال الأرميني هينريك مختاريان والمهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش بعد مرحلة غير مقنعة مع الروخي بلانكوس ليعود مجددا للدوري الإيطالي.

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