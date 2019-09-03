فالكاو ينتقل إلى غلطة سراي

انتقل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو إلى غلطة سراي التركي لمدة ثلاثة مواسم قادماً من موناكو الفرنسي.

وأعلن النادي التركي أنه توصل لاتفاق يقضي بانضمام فالكاو للفريق دون صعوبات تذكر، لكنه لم يكشف عن الصيغة المالية للعقد الجديد للمهاجم الكولومبي، لكن تقارير إعلامية كشفت بأن فالكاو سيتحصل على خمسة ملايين يورو في الموسم الواحد.

ووجد فالكاو استقبالاً حافلاً لدى وصوله إلى إسطنبول قبل أخذ الصور التذكارية بمقر وملعب النادي، وتألق اللاعب الكولومبي مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني إضافة إلى موناكو في فرنسا.

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