نادال يتأهل لربع نهائي “فلاشينغ ميدوز”

بلغ المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة الأمريكية آخر البطولات الأربع الكبرى بفوزه على الكرواتي ماريس شيليتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتقدم نادال في المجموعة الأولى بستة مقابل ثلاثة، إلا أن اللاعب الكرواتي عاد في المجموعة الثانية بفضل إرسالاته القوية ليظفر بها بستة أشواط لثلاثة، لكن الماتادور انتفض في المجموعتين الثالثة والرابعة حيث اكتسح منافسه بستة لواحد وستة لاثنين بفضل كسره للإرسال وارتكاب اللاعب الكرواتي العديد من الأخطاء المباشرة.

ليواصل الماتادور الإسباني سعيه للتتويج باللقب في ملاعب فلاشينغ ميدوز للمرة الرابعة في مسيرته بملاعب الكرة الصفراء.

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