باريس سان جيرمان يستعير إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، قادماً من نادي إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

حيث جاء الإعلان عن التعاقد مع اللاعب في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الإنتقالات الشتوية.

هو ويعتبر إيكاردي لاعب كرة قدم أرجنتيني سيلعب في مركز الهجوم مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بنظام الإعارة من إنتر ميلان، كما يلعب أيضاً مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، ويٌعتبر هداف من الطراز الرفيع.

