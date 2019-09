احتراماً لزملائه.. رونالدو يرفض وضع شارة «أفضل لاعب» على قميصه

تنازل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس لكرة القدم عن وضع شارة أفضل لاعب على قميصه احتراماً لزملائه في الفريق هذا الموسم.

حيث قررت رابطة الدوري الإيطالي، وضع شارات خاصة على قمصان اللاعبين الذين توجوا بجوائز الأفضل في الموسم الماضي، كمكافأة لهم.

هذا وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، بعد أن قاد السيدة العجوز للتتويج بلقب بطل الكالتشيو.

ورفض النجم البرتغالي وضع الشارة على قميصه بعكس كل من، نيكو زانيولو لاعب روما، الذي توج بلقب أفضل لاعب شاب، والسلوفيني الدولي سمير هاندانوفيتش كأفضل حارس مرمى، والسنغالي كاليدو كوليبالي كأفضل مدافع.

