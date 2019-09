أعلن نادي ريال مدريد تعاقده رسمياً مع الفرنسي، ألفونس أريولا، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية.

حيث وقع أريولا على عقد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2020، وسجل النادي الملكي حارس مرماه الجديد رسمياً، في سجلات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكد الفريق الباريسي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، رحيل حارسه أريولا إلى صفوف الفريق الملكي على سبيل الإعارة.

هذا ونشر باريس سان جيرمان مقطع فيديو يعلن فيه رسمياً عن انضمام الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس الميرينغي، إلى صفوفه، لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.

The post ريال مدريد يُعلن تعاقده رسمياً مع حارس مرمى باريس سان جيرمان! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا