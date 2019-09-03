صفقات “لم تنجح” في آخر ساعات الميركاتو

لم تنجح العديد من الأندية الأوروبية في إبرام صفقات كانتْ منتظرة طيلة ثلاثة أشهر من عمر سوق الانتقالات الصيفية، فأبرز الأندية راقبت لاعبين لفترة لكن الحصول عليها كان معقدا حتى اللحظات الأخيرة.

ولم يستطع برشلونة الظفر بصفقته المنتظرة والحصول عليها، فالتعاقد مع نيمار دا سيلفا من سان جيرمان الفرنسي كان أشبه بصراع محتدم بين الناديين، وإدارة بارتوميو لم تنجح بشتى الطرق في جلبه إلى الكامب نو من جديد لتخسر الرهان رغم رغبة اللاعب في العودة للنادي الكاتالوني .

وتكمن أزمة عدم ضم نيمار في أن نادي عاصمة الأنوار لم يرغب في إدخال لاعبين من برشلونة في الصفقة ليشترط الحصول على مئتين وخمسين مليون يورو جزاء التخلي عن اللاعب البرازيلي، في حين تعطلت صفقة خروج الكرواتي إيفان راكيتيش من برشلونة إلى سان جيرمان ليصبح مصيره مجهولا .

أما الريال فحاول على كل الجبهات بعدما كانتْ إدارته قريبة من ضم لاعب وسط أياكس الهولندي فان دي بيك لكنها لم تنجح في نهاية المطاف من الظفر بلاعب خط وسط انتظره زيدان قبل المشجعين .

ولعل السبب الأساسي في فشل التعاقد مع لاعب يخدم حسابات زيدان هي رغبة الفرنسي بول بوغبا بخوض تحد جديد مع الشياطين الحمر بعدما كان قد أبدى رغبته في الرحيل عن مسرح الأحلام ليفشل الميرينغي في التعاقد معه حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو .

وقرر المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش التواجد لموسم جديد في تورينو بعدما كان قريبا من مغادرة البيانكونيري في اليوم الأخير ليواصل سعيه لإثبات نفسه أمام المدرب ماوريتسيو ساري .

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