أغلى الصفقات التي مرت على الدوري الإيطالي

يعد الدوري الإيطالي من بين الأعرق والأقوى وفي حقبات معينة استطاع السيطرة على الكرة الأوروبية حتى العالمية من خلال منتخبه الوطني تعالوا نأخذكم في جولة بسيطة والتعرف على الصفقات الأغلى في تاريخ الكالتشيو.

نبدأ من صيف 2001 عندما ضم العملاق ميلان البرتغالي روي كوستا البالغ من العمر 30 عاما وقتها قادما من فيورنتينا في صفقة بلغت قيمتها نحو 42 مليون يورو.

وفي الماضي القريب سنة 2017 يستقدم ميلان المدافع الفذ ليوناردو بونوتشي من مواطنه يوفنتس بنفس المبلغ الذي قدر 42 مليون يورو ويبلغ بونوتشي ايضا 30 عاما وقتها.

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في صيف 2001 يأتي لاعب الوسط الأسباني جايزكا ميندييتا الذي لم يتخطََّ 27 من عمره من فالنسيا إلى لاتسيو في صفقة وصلت إلى 48 مليون يورو

سنة 2001 أيضا شهدت صفقة من العيار الثقيل عندما انضم أسطورة الشباك الإيطالي جيان لويجي بوفون إلى يوفنتس قادما من بارما وهو مازال فتيا ولم يكمل 23 ربيعا في صفقة بلغت نحو 52.88 مليون يورو.

قبلها بعام واحد أهدت بارما أيضا المهاجم الصلب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لفريق لاتسيو مقابل 56.81 مليون يورو وكان كريسبو وقتها يبلغ من العمر 25 عاما فقط.

أما الصفقة الأبرز هذه الأيام في الدوري الإيطالي هي قدوم صخرة الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو البالغ من العمر 26 من مانشستر يونايتد الانجليزي إلى إنتر ميلان بمبلغ وصل 65 مليون يورو.

ومن هولاندا إلى إيطاليا جاء ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الذي لم يبلغ العشرين من عمره بعد لينضم إلى يوفنتس في صفقة بلغت 85.50 مليون يورو.

وقام يوفنتس ايضا بصفقة أخرى تعد من بين الأغلى في إيطاليا عندما عزز صفوفه غوانزالو هيغواين المهاجم الأرجنتيني الشهير الذي كان يلعب لصالح نابولي وقدرت قيمة الانتقال بـ 90 مليون يورو.

ختاما صاروخ ماديرا والصفقة الأبرز سنة 2018 كريستيانو رونالدو يخرج من ريال مدريد الاسباني ليلتجق بيوفنتس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها نحو 117 مليون يورو رغم أن النجم الأسطوري يبلغ من العمر 33 عاما حينها.

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