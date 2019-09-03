النصر يفقد مباراة ودية أمام اليرموك الكويتي

القاهرة 03 سبتمبر 2019 (وال)- فقد فريق النصر مباراته الودية أمام نظيره اليرموك الكويتي بهدفين دون رد، استعدادًا لمباراته أمام الرجاء المغربي، ضمن دور الـ 32 من أبطال أفريقيا.

هذا وقد أقيمت المباراة مساء أمس الإثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن تحضيرات فريق النصر المكثفة بمعسكره المغلق، استعدادًا لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 32 من منافسات أبطال أفريقيا منتصف شهر سبتمبر الجاري بملعب بتروسبورت في العاصمة القاهرة. (وال- القاهرة) ع ع/ ر ت

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