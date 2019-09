المتوسط:

وصلت بعثة فريق الأهلي بنغازي اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة نادي الإسماعيلي المصري ضمن دور الـ 32 من بطولة أندية أبطال العرب.

ويخوض فريق الأهلي بنغازي ممثل ليبيا في البطولة، مباراته أمام نظيره الإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية في 13 من شهر سبتمبر الجاري.

