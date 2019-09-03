إصابة تبعد المعتصم المصراتي عن معسكر المنتخب في المغرب

لشبونة 03 سبتمبر 2019 (وال)- أصيب اللاعب الليبي المحترف ضمن صفوف فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي المعتصم المصراتي، للإصابة ما سيغيب عن التحاق بمعسكر فرسان المتوسط بالمغرب.

هذا وقد تعرض المعتصم المصراتي للإصابة في مباراة فريقه أمام فريق بورتو، ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم، ومخاوف من حرمانه من الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني بالمغرب.

وبدورها، قامت إدارة منتخب فرسان المتوسط، بالتواصل مع اللاعب والتعرف على مدى إصابة اللاعب، بعدما قرر الجهاز الطبي لفريقه فيتوريا غيماريش، بمنحه راحة طبية أسبوعين، سيكون خلالها تحت العلاج. (وال- لشبونة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال