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الاتحاد يقيل مينارت ويعين الحمادي خلفاً له

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقال نادي الاتحاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البلجيكي إيفان مينارت من منصبه وعين المدرب الوطني أسامة الحمادي ليكمل المشوار مع النادي في جميع استحقاقاته المقبلة.

وجاء هذا القرار من قبل اللجنة التسييرية للاتحاد بعد المشاورات التي دارت بين الأعضاء ومدير الكرة نادر الترهوني نظرا لمنصبه الذي يجعله الأقرب من اللاعبين والطاقم الفني على حد السواء.

وتعود أسباب إقالة مينارت لعدم توفر شخصية حازمة لدى البلجيكي يستطيع من خلالها الإمساك بزمام الأمور وفرض الانضباط داخل الفريق.

وعزت إدارة النادي حسب البيان الذي نشر بصفحتهم الرسمية في “فيسبوك” إلى اختصاص المدرب الأجنبي الذي هو بالأساس مدير فني للفئات السنية ولا يستطيع السيطرة على المجموعة في الفريق الأول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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