الاتحاد يقيل مينارت ويعين الحمادي خلفاً له

أقال نادي الاتحاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البلجيكي إيفان مينارت من منصبه وعين المدرب الوطني أسامة الحمادي ليكمل المشوار مع النادي في جميع استحقاقاته المقبلة.

وجاء هذا القرار من قبل اللجنة التسييرية للاتحاد بعد المشاورات التي دارت بين الأعضاء ومدير الكرة نادر الترهوني نظرا لمنصبه الذي يجعله الأقرب من اللاعبين والطاقم الفني على حد السواء.

وتعود أسباب إقالة مينارت لعدم توفر شخصية حازمة لدى البلجيكي يستطيع من خلالها الإمساك بزمام الأمور وفرض الانضباط داخل الفريق.

وعزت إدارة النادي حسب البيان الذي نشر بصفحتهم الرسمية في “فيسبوك” إلى اختصاص المدرب الأجنبي الذي هو بالأساس مدير فني للفئات السنية ولا يستطيع السيطرة على المجموعة في الفريق الأول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية