تقديم موعد مباراة فريق الاتحاد وحسنية أغادير في الكونفدرالية

تونس 03 سبتمبر 2019 (وال)- كشفت إدارة نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء، عن تقديم موعد مباراة الفريق مع نظيره حسنية أغادير المغربي يومًا واحدًا عن الموعد السابق.

وقالت إدارة نادي الاتحاد – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – إن المباراة ستقام في الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بدلا من الخامس عشر، بسبب الانتخابات الرئاسة التونسية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قد أسند قيادة مباراة الاتحاد وحسنية أغادير لطاقم تحكيم سنغالي، يتكون من الحكم السنغالي داودا جوي حكم ساحة، والحاج عبد العزيز مساعد أول، والشيخ توري مساعد ثان، واليون سو سانديجوي حكم رابع، والجزائري عمار بهلول مراقبًا للمباراة.

وتأتي المباراة ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي ستقام على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

يُشار إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن إقامة مباراة ذهاب الدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام حسنية أغادير في 15 سبتمبر على ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية، لكي تتمكن جماهير الفريق من مؤازرة فريقها، الأمر الذي حُرمت منه في الدور الماضي. (وال- تونس) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال