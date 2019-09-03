الاتحاد العام الليبي للكاراتيه يكشف عن دورة تدريبية للمدربين في مصر

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال)- كشف رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال فرج الرعيض اليوم الثلاثاء، عن تنظيم دورة تدريبية خاصة بالمدربين في جمهورية مصر العربية.

هذا وجاء ذلك في تعميم موجه لرؤساء الاتحادات الفرعية للكاراتيه – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أشار فيه رئيس الاتحاد إلى أن مدة الدورة التدريبية 7 أيام، مطالبًا بتقديم قائمة أسماء اثنين من المدربين المرشحين، مصحوبين بصورة ضوئية ملونة من جوازات سفرهم تكون سارية المفعول، وأن لا تتجاوز مدة الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم السبت السابع من شهر سبتمبر الجاري.

وطالب رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه رؤساء الاتحادات الفرعية التقيد بالشروط التالية :

1- أن يكون المدرب حاصلا على درجة تدريب معتمدة من الاتحاد الليبي للكاراتيه.

2- أن يكون المدرب حاصلا على الحزام الأسود 3 دان فما فوق.

3- أن يُرشح المدرب من قبل الاتحاد الفرعي التابع له، وأن يتم الموافقة عليه من قبل لجنة المدربين العليا بالاتحاد العام.

4- أن يُوافق المدرب على تحمل المصاريف الشخصية الخاصة به.

5- أن يتعهد المدرب بحضور التدريبات كاملة، دون تغيب أو تقصير أو تأخير.

6- أن يكون المدرب ممارسًا للتدريب غير منقطع عنه. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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