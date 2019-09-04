اخبار الرياضة

فيدرر يودع بطولة “أمريكا المفتوحة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطاح البلغاري غريغور ديميتروف بالمصنف الثالث عالمياً السويسري المخضرم روجر فيدرر من ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات الغراند سلام.

وتقدم فيدرر في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، لكن اللاعب البلغاري استطاع العودة في النتيجة بستة مقابل أربعة، لكن المخضرم السويسري تمكن من كسب المجموعة الثالثة بعد إرسالاته القوية، إلا أن ديميتروف عاد من بعيد ليعدل الكفة بفوزه بالمجموعة الرابعة بستة لأربعة قبل أن ينهي المجموعة الخامسة والحاسمة بسهولة بستة أشواط لشوطين.

ليتأهل ديميتروف إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بملاعب التنس ويحقق انتصاره الأول على فيدرر في سبع مباريات خاضها معه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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