تحضيرات مكثفة للاتحاد لمواجهة حسنية أغادير

يواصل الاتحاد على ملعبه بالعاصمة طرابلس تحضيراته المكثفة لمباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين من الكونفدرالية الأفريقية أمام حسنية أغادير المغربي.

وتم تغيير موعد المباراة إلى يوم السبت الرابع عشر من الشهر الجاري بدلاً من يوم الأحد، وذلك تزامناً مع موعد الانتخابات الرئاسية في تونس حيث سيستضيف ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس المواجهة بحضور الجمهور.

وشهدت تدريبات الثلاثاء حضور جل اللاعبين باستثناء الذين انضموا إلى معكسر المنتخب الوطني، في حين لم يشارك كل من محمد زعبية ومروان المبروك بسبب إصابة بسيطة ليقرر الجهاز الطبي إراحتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية