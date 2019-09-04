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تحضيرات مكثفة للاتحاد لمواجهة حسنية أغادير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل الاتحاد على ملعبه بالعاصمة طرابلس تحضيراته المكثفة لمباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين من الكونفدرالية الأفريقية أمام حسنية أغادير المغربي.

وتم تغيير موعد المباراة إلى يوم السبت الرابع عشر من الشهر الجاري بدلاً من يوم الأحد، وذلك تزامناً مع موعد الانتخابات الرئاسية في تونس حيث سيستضيف ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس المواجهة بحضور الجمهور.

وشهدت تدريبات الثلاثاء حضور جل اللاعبين باستثناء الذين انضموا إلى معكسر المنتخب الوطني، في حين لم يشارك كل من محمد زعبية ومروان المبروك بسبب إصابة بسيطة ليقرر الجهاز الطبي إراحتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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