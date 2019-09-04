الإصابات تتوالى “بمعسكر الأتزوري”

يستعد المنتخب الإيطالي لمواجهتي أرمينيا وفنلندا بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا ألفين وعشرين في ظل تواجد العديد من الإصابات.

وتعرض لاعب نابولي لورينزو إينسيني لإصابة ليتم استبعاده ويغادر معسكر الأتزوري لمتابعة وضعية إصابته ليتلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة وينضم إينسيني إلى قائمة المصابين.

وشهدت التدريبات حضور كل من المدافع ليوناردو بونوتشي ولاعب الوسط ماركو فيراتي والمهاجم أندريا بيلوتي، كما استدعى المدرب روبيرتو مانشيني مهاجم فرايبورغ الألماني جريفو ليحل محل إينسيني المصاب كما خرج من القائمة لاعب وسط روما بريان كريستانتي بسبب الإنفلونزا، فيما خرج كل من ماتيا دي تشيليو وجورجيو كيليني والذي تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة.

ويتصدر الأتزوري ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة باثنتي عشرة نقطة حيث سيلتقي أرمينيا الخميس المقبل فيما سيواجه فنلندا الأحد المقبل.

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