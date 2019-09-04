“الحمادي” مدربًا جديدًا لفريق الاتحاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قررت إدارة نادي الاتحاد الليبي، إقالة مدرب الفريق، البلجيكي “إيفان ميناريت” من منصبه، وتكليف المدرب الوطني “أسامة الحمادي” مدير فني للفريق.

وأكد نادي الاتحاد أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع مدير كرة القدم بالفريق، “نادر الترهوني”.

وأشار نادي العاصمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة تصحيح الأخطاء الفنية للفريق الأول وتحسين المستوى وفرض الانضباط داخل المجموعة.

ويستعد فريق الاتحاد لخوض منافسات دور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يواجه “حسنية أكادير” المغربي منتصف هذا الشهر .

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