اخبار الرياضة

الاستعداد لبطولة قدامى اللاعبين بطبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الاتحاد الرياضي العسكري بطبرق اجتماعا بمندوبي أندية منطقتي البطنان والجبل الأخضر، تمت خلاله مناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات لانطلاق بطولة قدامى اللاعبين للأندية تحت شعار “ليبيا تجمعنا”، التي ستفتتح بملعب نادي الصقور بطبرق يوم الثلاثاء القادم.

وشهد الاجتماع أيضا توزيع الأندية المشاركة على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية الصداقة والمروج والأندلس والمختار، بينما تكونت المجموعة الثانية من أندية الصقور وشباب الجبل والأفريقي، فيما ضمت المجموعة الثالثة أندية دارنس والشعلة والهلال طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك