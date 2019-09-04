الاستعداد لبطولة قدامى اللاعبين بطبرق

عقد الاتحاد الرياضي العسكري بطبرق اجتماعا بمندوبي أندية منطقتي البطنان والجبل الأخضر، تمت خلاله مناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات لانطلاق بطولة قدامى اللاعبين للأندية تحت شعار “ليبيا تجمعنا”، التي ستفتتح بملعب نادي الصقور بطبرق يوم الثلاثاء القادم.

وشهد الاجتماع أيضا توزيع الأندية المشاركة على ثلاث مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية الصداقة والمروج والأندلس والمختار، بينما تكونت المجموعة الثانية من أندية الصقور وشباب الجبل والأفريقي، فيما ضمت المجموعة الثالثة أندية دارنس والشعلة والهلال طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية