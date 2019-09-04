اخبار الرياضة

ليبيا تبدأ مشاركتها في البطولة العربية للجودو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت البعثة الليبية التي ستشارك في البطولة العربية المفتوحة للجودو للأندية والمنتخبات والبراعم إلى تونس وتتمثل في ناديي بالخير والجمارك بلاعبيها الناشئين الذين استعدوا لهذا الحدث أفضل استعداد.

وستكون ليبيا ممثلة أيضا بطاقم تحكيمي في هذه البطولة وهم محمد المطبس وأحمد الرفاعي وأيضا همام الليتكي الذين سيحاولون تشريف البلاد في هذا المحفل العربي

وهذه البطولة هي الثامنة للناشئين والسادسة للناشئات والثالثة للأشبال ومقرها قلب العاصمة التونسية في قصر الرياضة بالمنزه بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 40  فريقا.

وبعد ختام بطولة الناشئين تبدأ بطولة الأصاغر التي ستقام على يومين من السابع حتى التاسع من الشهر الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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