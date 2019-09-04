ليبيا تبدأ مشاركتها في البطولة العربية للجودو

وصلت البعثة الليبية التي ستشارك في البطولة العربية المفتوحة للجودو للأندية والمنتخبات والبراعم إلى تونس وتتمثل في ناديي بالخير والجمارك بلاعبيها الناشئين الذين استعدوا لهذا الحدث أفضل استعداد.

وستكون ليبيا ممثلة أيضا بطاقم تحكيمي في هذه البطولة وهم محمد المطبس وأحمد الرفاعي وأيضا همام الليتكي الذين سيحاولون تشريف البلاد في هذا المحفل العربي

وهذه البطولة هي الثامنة للناشئين والسادسة للناشئات والثالثة للأشبال ومقرها قلب العاصمة التونسية في قصر الرياضة بالمنزه بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 40 فريقا.

وبعد ختام بطولة الناشئين تبدأ بطولة الأصاغر التي ستقام على يومين من السابع حتى التاسع من الشهر الحالي.

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