الأهلي بنغازي يخوض أول تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

القاهرة 04 سبتمبر 2019 (وال) – خاض فريق الأهلي بنغازي، مساء الثلاثاء، أول تدريباته بمعسكره المغلق بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي، ضمن ذهاب البطولة العربية للأندية الأبطال.

ويدخل الأهلي بنغازي في معسكر تحضيري قصير، بالقاهرة، يتخلله بعض المباريات الودية بجانب التدريبات اليومية المكثفة التي يشرف عليها المدرب الجزائري رشيد بلحوت، المدير الفني للأهلي بنغازي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، في ذهاب الدور الثاني والثلاثين من البطولة العربية للأندية الأبطال. (وال – القاهرة)

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