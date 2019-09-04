“الحمادي” مدربا لنادي الاتحاد خلفاً للبلجيكي “إيفان مينارت”

طرابلس 04 سبتمبر 2019 (وال) – قررت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد ، إعفاء المدرب البلجيكي “إيفان مينارت”، من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين المدرب الوطني “أسامة الحمادي” خلفا له في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد، يخوض تدريبات مكثفة، على ملعب عبدالرحمن أبوالشواشي بمقر النادي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق حسنية أغادير المغربي، ضمن ذهاب دور الثاني و الثلاثين بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.(وال – طرابلس)

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