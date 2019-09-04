لاعب فريق الصقور في روما

تم قبول اللاعب الليبي أكرم علي محمد لخوض تجربة جديدة وهي عبارة على سلسلة من الاختبارات في إيطاليا.

وينشط أكرم ضمن فريق أواسط نادي الصقور لكن الدعوة أرسلت من قبل أكاديمية مارماريكا للألعاب الرياضية طبرق وهي خطوة أولى لها للمعايشة في مدينة روما وأيضا لإتاحة الفرصة للمواهب المحلية من أجل خوض تجربة الاحتراف مبكرا، حسب ما جاء في منشورهم بصفحتهم الرسمية في “فيسبوك”.

وتختص أكاديمية مارماريكا للألعاب الرياضية باكتشاف المواهب الصاعدة في كرة القدم وصقلها وإعدادها لتعزيز صفوف الأندية الكبرى في ليبيا وخارجها.

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